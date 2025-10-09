DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,83 -2,6%Nas22.937 -0,5%Bitcoin104.106 -1,9%Euro1,1563 -0,6%Öl65,11 -1,5%Gold3.959 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick Auf und Ab bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT - Geopolitik & Co. im Blick
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Trump: Werden nur Programme der Demokraten kürzen

09.10.25 19:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im Streit über den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte offen damit gedroht, Programme zu kürzen, die traditionell von den Demokraten unterstützt werden. "Wir werden dauerhafte Kürzungen vornehmen, und zwar ausschließlich bei Programmen der Demokraten", sagte der Republikaner während einer Sitzung mit seinem Kabinett in Washington. Diese Programme seien bei den Republikanern nicht beliebt, fügte er hinzu: "Ganz offen gesagt - so funktioniert das nun einmal." Man werde den Demokraten "einen kleinen Vorgeschmack ihrer eigenen Medizin geben".

Wer­bung

Welche Programme er genau meinte, ließ Trump offen. Gemeint sein könnten etwa Sozialleistungen, Klimaschutzmaßnahmen oder Förderprogramme für soziale Gerechtigkeit, die vor allem von den Demokraten befürwortet werden.

"Shutdown" dauert an

Der sogenannte Shutdown dauert inzwischen seit mehr als einer Woche an. Er hatte in der Nacht zum 1. Oktober begonnen, nachdem die Haushaltsverhandlungen im Kongress in der vergangenen Woche ohne Einigung geblieben waren. Dadurch mussten etliche Bundesbehörden ihre Arbeit weitgehend einstellen und können nur noch unerlässliche Aufgaben erledigen. Die Demokraten und Trumps Republikaner machen sich gegenseitig für die Situation verantwortlich.

In den USA werden parteipolitische Konflikte regelmäßig über den Haushalt ausgetragen. Aktuell fordern die Demokraten, Einschnitte im Gesundheitswesen rückgängig zu machen. Die Republikaner lehnen das ab. Solange sich beide Seiten im Kongress nicht einigen, bleibt der "Shutdown" in Kraft./gei/DP/men