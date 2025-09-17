DAX23.662 -0,4%ESt505.438 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.977 -0,2%Euro1,1807 +0,3%Öl67,10 -0,6%Gold3.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML im Fokus
Top News
ATOSS Software-Aktien ziehen an nach Metzler-Empfehlung ATOSS Software-Aktien ziehen an nach Metzler-Empfehlung
Ripple: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen Ripple: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

Arbeitskosten im Euroraum steigen im zweiten Quartal um 3,6 Prozent

16.09.25 11:12 Uhr

DOW JONES--Die Arbeitskosten in der Eurozone sind im zweiten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um nominal 3,6 (Vorquartal: 3,4) Prozent gestiegen. Dahinter stand ein Anstieg der Lohnkosten um 3,7 (zuvor: 3,5) Prozent und ein Anstieg der Lohnnebenkosten um 3,4 (3,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat auf Basis kalenderbereinigter Daten mitteilte. In der gesamten EU erhöhten sich die Arbeitskosten um 4,0 (4,1) Prozent.

Wer­bung

In Deutschland stiegen die Arbeitskosten um 3,5 (2,5) Prozent, in Frankreich um 1,4 (2,0) Prozent und in Italien um 3,8 (4,4) Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 05:13 ET (09:13 GMT)