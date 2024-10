Arcadium Lithium Aktie News: Arcadium Lithium am Mittag auf Höhenflug

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Arcadium Lithium. Zuletzt sprang die Arcadium Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 33,2 Prozent auf 5,03 EUR zu.

Um 11:58 Uhr konnte die Aktie von Arcadium Lithium zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 33,2 Prozent auf 5,03 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Arcadium Lithium-Aktie bei 5,07 EUR. Bei 5,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Arcadium Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 21.081 Aktien.

Arcadium Lithium gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 19.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,187 USD je Arcadium Lithium-Aktie.

