Credit Suisse trennt sich offenbar vom Risikochef der Investmentbank - Aktie wenig bewegt

Ralf Hafner verlasse die Bank Credit Suisse im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos Capital Management, wie informierte Personen sagten. Er werde durch Ben Wilkinson, dem Risikochef für das internationale Wealth Management, ersetzt.

Hafner wurde in einem Bericht einer internen Untersuchung der Ereignisse um Archegos namentlich genannt. Für eine Stellungnahme war der Manager nicht umgehend zu erreichen. Er werde Ende August ausscheiden, um einen geordneten Übergang zu gewährleisten, sagte eine der Personen.

An der SIX notiert die Aktie der Credit Suisse am Freitag marginale 0,01 Prozent tiefer bei 9,11 Franken.

Von Margot Patrick und Emily Glazer

ZÜRICH (Dow Jones)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com