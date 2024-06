Arm Aktie News: Arm fällt am Nachmittag tief

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 152,13 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Arm-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 152,13 USD. In der Spitze büßte die Arm-Aktie bis auf 151,55 USD ein. Bei 156,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 895.390 Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 08.05.2024.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Arm am 08.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,56 USD je Arm-Aktie.

