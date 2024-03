Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Aroundtown SA. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Aroundtown SA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Aroundtown SA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 1,98 EUR. Die Aroundtown SA-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,02 EUR an. Die Aroundtown SA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,98 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,99 EUR. Der Tagesumsatz der Aroundtown SA-Aktie belief sich zuletzt auf 229.894 Aktien.

Bei 2,53 EUR erreichte der Titel am 29.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 27,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aroundtown SA-Aktie mit einem Verlust von 55,74 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,11 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aroundtown SA am 30.05.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,06 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Aroundtown SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Aroundtown SA dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 28.05.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,719 EUR je Aroundtown SA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aroundtown SA-Aktie

Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Aroundtown-Aktie springt dennoch ins Plus: Aroundtown vermeldet Milliardenverlust - Dividende gestrichen