Atomstreit: Westliche Staaten wollen Druck auf Iran erhöhen

WIEN (dpa-AFX) - Irans Geheimhaltung von nuklearen Aktivitäten steht im Zentrum einer am Montag beginnenden Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Im Laufe des einwöchigen Treffens des IAEA-Gouverneursrates in Wien wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten mit einer Resolution den Druck auf Teheran erhöhen, wie es aus diplomatischen Kreisen hieß.

IAEA-Chef Rafael Grossi wird die Sitzung am Montagmorgen mit einer Rede eröffnen, in der er auch seinen jüngsten umfassenden Bericht zum Iran zusammenfasst. Der Bericht hatte erneut festgehalten, dass der Iran manche nukleare Aktivitäten und Materialien in der Vergangenheit vor internationalen Atominspektoren versteckt und bis heute nicht offengelegt habe.

Die Resolution solle feststellen, dass der Iran seine Verpflichtungen gegenüber der IAEA verletzt, sagte ein hochrangiger westlicher Diplomat. Sollte Teheran weiterhin nicht kooperieren, könnte in einem zweiten Schritt der UN-Sicherheitsrat eingeschaltet werden, hieß es. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat schon vor der drohenden Resolution mit einer starken Reaktion aus Teheran gedroht und einmal mehr betont, dass das iranische Atomprogramm nur friedlichen Zwecken dient./al/DP/he