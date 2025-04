Auf und ab an der Börse? Für clevere Anleger ist jetzt Einstiegszeit!

Starke Schwankungen, wilde Märkte - clevere Anleger nutzen das und suchen nach Sondersituationen und einmaligen Chancen. Bei finanzen.net ZERO werden aktive Anleger jetzt gleich doppelt belohnt.

-- In eigener Sache --

Herzrasen, Puls nach oben - so fühlt sich Börse gerade an. Erst der Schock durch Trumps Zollpläne, dann die über­raschende 90-Tage-Pause – 24 Stunden später erneut Sorgen wegen hoher Zölle zwischen den USA und China. Die Folge: Die Märkte pendeln wild, mal tiefrot, mal mit kräftigen Gewinnen.

Erfahrene Anleger behalten in dieser Phase einen kühlen Kopf – sie analysieren, wer zu den Verlierern der neuen Zollwelt gehört, und suchen gezielt nach Titeln, die unter ihrem wahren Wert gehandelt werden. Denn gerade in solchen Marktphasen ergeben sich Chancen, die langfristig den Unterschied machen können.

Clevere und mutige Anleger werden belohnt

Hältst auch Du Ausschau nach neuen Einstiegs­gelegenheiten? Bei finanzen.net ZERO gibt es aktuell eine Doppel-Chance für aktive Anleger. Wer jetzt ein ZERO-Depot eröffnet, erhält eine echte Aktie kostenlos in sein neues ZERO-Depot eingebucht – und nimmt darüber hinaus automatisch an der Verlosung einer Reise nach New York teil – für zwei Personen, Flug und Hotel inklusive.1

Starte jetzt und nutze die Doppel-Chance!



... oder informiere Dich hier zur Aktion!

Deine Vorteile auf einen Blick:

1 Gratis-Aktie – unser Geschenk für aktive Anleger 1

– unser Geschenk für aktive Anleger New York-Reise – gewinne mit etwas Glück eine Reise für zwei Personen inkl. Flug & Hotel 1

– gewinne mit etwas Glück eine Reise für zwei Personen inkl. Flug & Hotel Modernes Depot – ideal für aktive Anleger, die ein leistungs­starkes Depot mit Top-Konditionen benötigen

Gerade jetzt lohnt sich der Einstieg

Clevere Anleger nutzen volatile Märkte, überprüfen ihre Positionen – und schlagen gezielt dort zu, wo sich neue Chancen eröffnen.

Mach auch Du beim Trading den nächsten und richtigen Schritt, eröffne jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot und starte beim „Kostensieger“ mit einem top-modernen Depot, einer Gratis-Aktie und der Chance auf eine unvergessliche New York-Reise.

Starte gleich jetzt, sichere Dir Deine Gratis-Aktie und handle künftig bei einem modernen und mehrfach aus­gezeich­neten Broker mit Top-Handels­konditionen!

Jetzt informieren und Doppel-Chance nutzen!

Warum ist ZERO ideal zum Traden und für Deinen Vermögensaufbau?

finanzen.net ZERO ist „Kosten­sieger“ bei Stiftung Warentest (11/2024) und bietet Dir alles, was Du für modernes und effizientes Trading brauchst:

Keine unnötigen Kosten und damit mehr Netto fürs Depot. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Order­gebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads) – US-Aktien kannst Du sogar bis 23 Uhr handeln.

und damit mehr Netto fürs Depot. Handle alle Aktien, Derivate, ETFs und Fonds wirklich ohne Order­gebühren (zzgl. markt­üblicher Spreads) – US-Aktien kannst Du sogar bis 23 Uhr handeln. Ideal zum Vermögensaufbau mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien-, Krypto-, Fonds- und ETFs – bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich und natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads)

mit mehr als 10.000 kostenlosen Sparplänen auf Aktien-, Krypto-, Fonds- und ETFs – bereits ab 1 € Sparrate, auf Wunsch mit Dynamisierung, ausführbar wöchentlich, 2-wöchentlich, monatlich oder viertel­jährlich und natür­lich ohne Order­gebühren (zzgl. Spreads) Echte Kryp­tos 24/7 han­deln – trade rund um die Uhr und schon ab 1 € Mindest­order­volumen in physische Coins (sicher ver­wahrt in Deutsch­land)

– trade rund um die Uhr und schon ab 1 € Mindest­order­volumen in physische Coins (sicher ver­wahrt in Deutsch­land) Intelligente Order-Typen wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln.

wie Trailing Stop Loss, One cancels other (OCO), Limit, Stop Limit und Multiorder helfen Dir, die für Dich optimalen Ein- und Ausstiegs­punkte zu handeln. Bruchstückhandel , damit Du auch mit kleinen Beträgen in "teure" Aktien investieren kannst.

, damit Du auch mit kleinen Beträgen in "teure" Aktien investieren kannst. Umfassende Trader-Tools wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken – Deine Basis für fundierte Entscheidungen.

wie Profi-Charts, kosten­lose Preis-, Vola- und Order-Alarme, Watchlist, Echtzeit­daten und Depot­statistiken – Deine Basis für fundierte Entscheidungen. Native und robuste Plattform: ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel.

ein­fach zu bedie­nende Handels­ober­fläche für schnellen und zuver­lässigen Handel. Intuitives Trading und volle Integration in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net

in Deutsch­lands größ­tes Börsen­portal finanzen.net Testsieger: ZERO ist „Kosten­sieger“ bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF.

ZERO ist „Kosten­sieger“ bei Stif­tung Waren­test (Ausgabe 11/2024) und mehr­fach empfohlen von WELT, Finanz­tip, Finanz­fluss und extraETF. Von Kunden geliebt: Tausende Kunden vergeben Top-Bewertungen beim Bewertungs­portal Trust­pilot (4,6 Sterne), die ZERO-App rangiert in den App-Stores auf den vordersten Plätzen (4,7 Sterne).

Übrigens: Tausende Anleger haben sich bereits für finanzen.net ZERO entschieden. Nutze dieses Angebot jetzt, handle bei einem wirklich leistungs­starken Broker und freue Dich auf Deinen Bonus: eine Gratis-Aktie von Apple, BioNTech oder Commerzbank und die Chance auf eine New York-Reise.

Wichtig für Dich: Du gehst kein Risiko ein. Bist Du wider Erwarten nicht zufrieden, kannst Du Dein Konto jederzeit mit wenigen Klicks kündigen.

So gehst Du jetzt vor:

Informiere Dich hier bei finanzen.net ZERO! Eröffne hier Dein neues ZERO-Depot und trade nach erfolgter Depoteröffnung ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads).

finanzen.net und finanzen.net ZERO wünschen Dir viel Erfolg an der Börse!

Übrigens: Einen Überblick über alle Features von finanzen.net ZERO findest Du hier .



finanzen.net zero ist ein Angebot der finanzen.net zero GmbH, einer Tochter der finanzen.net GmbH.

1) Bitte beachte die Aktions- und Teilnahmebedingungen für die ′Aktion Gratisaktie′ und für das ′Gewinnspiel New York′ unter https://www.finanzen.net/zero/newyork?utm_source=finnet-article#teilnahmebedingungen .



­