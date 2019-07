United Internet erhöht ihre Anteile an 1&1 Drillisch auf 75,10%

GO

DAX schließt an Nulllinie auf -- Wall Street im Plus erwartet -- LEONI erwägt Spartenbörsengang -- USA und China: Gespräche im Handelskrieg -- DEUTZ, CropEnergies, Steinhoff, Bayer und FMC im Fokus

Boeing verliert Titel des weltgrößten Flugzeugbauers an Airbus. Salzgitter-Aktie rutscht auf tiefstem Niveau seit 2016 weiter ab. Telefonica Deutschland-Aktie nähert sich wieder Rekordtief. Bankaktien stemmen sich gegen schwachen Markt. EuGH: Online-Händler müssen nicht per Telefon erreichbar sein. Bitcoin kratzt wieder an 13.000-Dollar-Marke: Aufwärtskurs setzt sich fort.