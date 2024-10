Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die FRoSTA-Aktie

Insider-Alarm

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der FRoSTA-Aktie aus.

Zum 23.10.2024 wurde bei FRoSTA ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. FRoSTA meldete den Insiderdeal am 24.10.2024. Im Portfolio von FRoSTA-Aufsichtsrat Kuhn, Volker kam es am 23.10.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 500 Aktien zu jeweils 61,00 EUR hinzu. An diesem Tag stieg die FRoSTA-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 2,50 Prozent auf 61,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die FRoSTA-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 62,00 EUR. In der Summe wechselten via FSE 535 FRoSTA-Aktien den Besitzer. FRoSTA markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 415,21 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 6.806.701 Aktien im Streubesitz.

Bevor Ehlers, Hinnerk für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 30.09.2021 der letzte Insidertrade durchgeführt. FRoSTA-Vorstand Ehlers, Hinnerk hatte das eigene Portfolio um 500 Papiere zu je 94,40 EUR reduziert.

