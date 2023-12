Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die The Naga Group-Aktie

Insider Portfolio

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei The Naga Group informiert.

Am 23.12.2023 wurden bei The Naga Group Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die BaFin wurde am 28.12.2023 über die Transaktion informiert. Aufsichtsrat Patt, Harald stockte am 23.12.2023 sein Investment in The Naga Group-Aktien auf. Patt, Harald erstand 51.701 Aktien zu je 1,12 EUR. Mit einem Kurs von zeigte sich die The Naga Group-Aktie im -Handel schließlich kaum verändert.

Der The Naga Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,20 Prozent auf 1,01 EUR. The Naga Group erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 58,37 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 54.047.900 Papiere.

Bevor Liu, Qiang für Anteilsbewegungen sorgte, wurde am 23.12.2023 der letzte Insidertrade durchgeführt. Aufsichtsrat, Liu, Qiang, erwarb 76.408 Papiere zu jeweils 1,12 EUR.

