Rally von Hapag-Lloyd-Aktie bekommt neuen Schub: Hapag-Lloyd wird optimistischer für 2020

Hapag-Lloyd-Aktie profitiert von angehobener Prognose

"Auch im vierten Quartal bleibt die Nachfrage nach Container-Kapazitäten im Markt überraschend stark und wir setzen jedes verfügbare Schiff ein", sagte Hapag-Lloyd -Chef Rolf Habben Jansen am Dienstag laut Mitteilung in Hamburg. Er peilt nun für 2020 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 2,6 bis 2,7 Milliarden Euro an. Vorher hat der Vorstand mit 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro gerechnet. Beim Ebit hat Hapag-Lloyd nun 1,25 bis 1,35 Milliarden Euro auf dem Zettel. An dieser Stelle waren zuvor 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro angepeilt. Das neue Ziel beim Ebit beinhaltet Wertminderungen von rund 100 Millionen Euro, die sich vor allem aus der geplanten Optimierung des Schiffsportfolios ergeben. Die Aktie legte zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent zu. Die vollständige Bilanz soll am 18. März veröffentlicht werden.

Die Kursrally von Hapag-Lloyd hat am Diestagmittag neuen Schub bekommen. Nach Aufstockung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr kletterten die Papiere der Container-Reederei im XETRA-Handel zeitweise um fast 7 Prozent auf einen weiteren Höchststand seit Juni. Später notieren sie dann noch zeitweise 3,14 Prozent im Plus bei 75,60 Euro. Seit dem Zwischentief Ende September schossen sie inzwischen um 91 Prozent nach oben. Im November bei der Vorlage von Quartalszahlen hatte Konzernchef Habben Jansen sich noch zurückgehalten und eine Erhöhung der Prognosen gescheut. Die damalige Enttäuschung hatten die Anleger aber recht schnell abgeschüttelt.

Bildquellen: Hapag-Lloyd