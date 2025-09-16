Auftakt zu Staatsbesuch: Donald Trump in Windsor erwartet

LONDON/WINDSOR (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau First Lady Melania beginnen an diesem Mittwoch mit dem offiziellen Programm ihres mehrtägigen Staatsbesuchs in Großbritannien. In Windsor werden die beiden unter anderem mit König Charles und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate zusammentreffen. Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant. Trump wird dazu von Premierminister Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers empfangen. Trump ist der erste US-Präsident, dem die Ehre eines Staatsbesuchs in Großbritannien zum zweiten Mal zuteilwird.

Überschattet wird der Besuch von der Affäre um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Starmer hatte nur wenige Tage vor dem Staatsbesuch seinen Botschafter in den USA, Peter Mandelson, wegen dessen enger Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter entlassen. Trump, der ebenfalls mit dem einst bestens vernetzten Epstein freundschaftlich verbunden war, wird schon seit Monaten von der Affäre verfolgt. Zudem will eine Koalition von Trump-Gegnern Tausende Menschen für Proteste in London und Windsor mobilisieren.

Überstrahlt der Glamour der Royals die unangenehmen Themen?

Geprägt werden dürfte der Besuch jedoch zunächst von eindrucksvollen Bildern. Geplant sind unter anderem eine pompöse Kutschprozession und eine Militärzeremonie mit Überflug auf dem Gelände von Schloss Windsor. Anschließend lädt König Charles zum Staatsbankett. Sowohl Trump als auch Starmer dürften darauf hoffen, dass der Glamour der Royals alle unangenehmen Themen überstrahlt.

Für etwas Unsicherheit sorgte die Gesundheit von Königin Camilla: Sie hatte am Dienstag wegen einer Nebenhöhlenentzündung kurzfristig ihre Teilnahme an einer Trauerfeier abgesagt. Nach dpa-Informationen hofft sie aber, trotzdem beim Staatsbesuch dabei sein zu können./cmy/DP/nas