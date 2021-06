HOCHTIEF und Partner bauen Metro in Prag für 540 Millionen Euro aus - HOCHTIEF-Aktie schwächer

Das Volumen des Auftrags der Städtischen Verkehrsbetriebe beträgt insgesamt rund 540 Millionen Euro, der Anteil der HOCHTIEF AG daran rund 138 Millionen Euro, wie der Konzern mit Sitz in Essen mitteilte.

Das neue Projekt werde gemeinsam mit Subterra und Strabag realisiert. In einem ersten Schritt baut HOCHTIEF für die Linie D im Süden der tschechischen Hauptstadt zwei circa 33 Meter tief liegende U-Bahn-Stationen und einen 1,2 Kilometer langen Tunnelabschnitt.

In einem schwächeren Marktumfeld gibt die HOCHTIEF-Aktie am Mittwoch via XETRA zeitweise um 1,19 Prozent auf 64,68 Euro nach.

