DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.242 -0,7%Euro1,1708 -0,3%Öl59,67 +1,4%Gold4.311 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Wette auf autonomes Fahren treibt Tesla auf Rekordhoch -- Südzucker im Fokus
Top News
OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie OpenAI spricht offenbar mit Amazon über 10-Milliarden-Dollar-Finanzierung: So reagiert die Amazon-Aktie
American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen! American International Group - Versicherungskonzern profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen und Preiserhöhungen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Oktober

17.12.25 08:11 Uhr

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Oktober auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 1,1 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland kletterte um 0,2 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 3,7 Prozent.

Wer­bung

Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank der Auftragsbestand um 0,6 Prozent. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg er um 0,8 Prozent und im Bereich der Konsumgüter um 0,7 Prozent.

Im Oktober blieb die Reichweite des Auftragsbestands im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 7,9 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg die Reichweite auf 10,8 (Vormonat: 10,7) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite konstant bei 4,3 Monaten und bei den Herstellern von Konsumgütern bei 3,6 Monaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 02:12 ET (07:12 GMT)