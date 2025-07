Auftragseingang im Bauhauptgewerbe sinkt im Mai um 0,5 Prozent

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im Mai saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau um 18,3 Prozent ab, während der Auftragseingang im Tiefbau um 17,4 Prozent stieg. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von März bis Mai um 7,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 0,6 Prozent - Tiefbau: plus 13,9 Prozent).

Wer­bung Wer­bung

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Mai 2024 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Mai 2025 um 5,3 %. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 10,4 % ab und im Tiefbau um 20,2 % zu. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 9,5 % über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im Mai um 4,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 7,0 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro.

In den ersten fünf Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,8 Prozent und nominal um 5,3 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2025 02:12 ET (06:12 GMT)