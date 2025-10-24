Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im August

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im August saison- und kalenderbereinigt um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm dabei der Auftragseingang im Hochbau deutlich um 11,5 Prozent zu, während der Auftragseingang im Tiefbau um 5,0 Prozent fiel.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni bis August um 3,2 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: plus 2,1 Prozent; Tiefbau: minus 7,6 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August um 0,1 Prozent. Dabei nahm der Auftragseingang im Hochbau um 9,2 Prozent zu und im Tiefbau um 7,6 Prozent ab. Der nominale Auftragseingang lag 0,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im August um 5,0 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 2,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 1,0 Prozent, nominal um 3,5 Prozent.

