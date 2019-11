Eckert & Ziegler-Aktien nehmen wieder Anlauf auf Doppeltop im Chart

Werbung

Heute im Fokus

DAX leicht im Minus -- AUDI baut Tausende Stellen ab -- Home24-Aktie bricht ein: Jahresprognose bestätigt -- Rocket Internet, Deutsche Wohnen im Fokus

Bechtle-Aktie wieder auf Rekordjagd. Munich Re will Jahresprognose nicht weiter erhöhen. Nestlé führt Nutri-Score ein - Start 2020 auch in Deutschland. Kartellamt will Verkauf von Real-Märkten an Edeka genau prüfen. CRH profitiert von Amerika-Geschäft - Aktie steigt. Neuer Player auf dem deutschen Streamingmarkt: Joyn Plus+ ein Netflix-Konkurrent?