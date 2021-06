Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis mit sattem Kursplus

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen zum Schluss uneins -- Nordex erhält Auftrag aus Spanien -- Bitcoin erholt sich -- BASF will sich wohl von Beteiligung an Solenis trennen -- AUTO1, Prosus im Fokus

Euroraum-PMI steigt im Mai etwas stärker als erwartet. Deutsches Wirtschaftswachstum verstärkt sich im Mai. Türkische Lira bleibt trotz Inflationsdaten unter Druck. Altmaier hält Wachstum zwischen 3,5 und 4 Prozent in diesem Jahr für möglich. Stifel startet DIC Asset mit 'Buy'. BMW will Emissionen über ganze Lieferkette in China reduzieren. Ölpreise steigen auf Mehrjahreshoch.