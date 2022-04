Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Das Papier von Aurora Cannabis legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,8 Prozent auf 3,78 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 3,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,78 EUR. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.147 Aktien.

Am 04.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 8,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 130,13 Prozent. Bei einem Wert von 2,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis ließ sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aurora Cannabis ein EPS von -1,74 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,67 Millionen CAD – ein Plus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurora Cannabis 60,59 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2022-Kennzahlen am 11.05.2022.

Laut Analysten dürfte Aurora Cannabis im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,588 CAD einfahren.

