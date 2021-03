Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis auf grünem Terrain

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 8,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 8,21 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,17 EUR. Der Tagesumsatz der Aurora Cannabis-Aktie belief sich zuletzt auf 574 Aktien.

Am 20.05.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,29 EUR an. Bei 0,57 EUR fiel das Papier am 12.05.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -0,568 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

