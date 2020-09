Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis verlustreich

Die Aurora Cannabis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 6,45 EUR abwärts. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,32 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,35 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.851 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2020 (0,57 EUR).

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -1,298 CAD je Aurora Cannabis-Aktie in den Büchern stehen.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aussichten für den Rest des Jahres: Dürfen Aurora Cannabis-Anleger weiter hoffen?

Aurora Cannabis-Aktie tiefer: Gründungsmitglied von Aurora Cannabis tritt von Posten zurück

Was steckt hinter dem Unternehmen, das Aurora Cannabis den sofortigen Eintritt in den US-Markt sichert?

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com