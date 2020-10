Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis gewinnt an Boden

Die Aurora Cannabis-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 3,84 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 3,84 EUR Mit einem Wert von 3,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 1.185 Stück.

Am 19.10.2019 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 11.05.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,57 EUR.

In der Aurora Cannabis-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,649 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

