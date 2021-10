Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis gewinnt an Fahrt

Zuletzt konnte die Aktie von Aurora Cannabis zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,14 EUR. In der Spitze legte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 6,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,15 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 4.364 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 11.02.2021 markierte das Papier bei 18,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2020 bei 3,13 EUR.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,511 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

