Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis schwächer

Zuletzt fiel die Aurora Cannabis-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,35 EUR ab. Bei 4,35 EUR markierte die Aurora Cannabis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,41 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.795 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 28.09.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,16 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,57 EUR. Dieser Wert wurde am 11.05.2020 erreicht.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -0,654 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis-Aktie im Sinkflug: Aurora Cannabis mit Milliardenverlust

Aussichten für den Rest des Jahres: Dürfen Aurora Cannabis-Anleger weiter hoffen?

Aurora Cannabis-Aktie tiefer: Gründungsmitglied von Aurora Cannabis tritt von Posten zurück

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com