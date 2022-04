Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 2,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 2,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 326 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 8,69 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,64 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 7,99 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aurora Cannabis am 10.02.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aurora Cannabis -1,74 CAD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,59 CAD – das entspricht einem Minus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,67 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Aurora Cannabis am 11.05.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,588 CAD je Aktie ausweisen dürften.

