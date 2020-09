Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis tendiert schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Aurora Cannabis-Aktie ging bis auf 4,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,16 EUR. Zuletzt wechselten 2.828 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2019 bei 51,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2020 (0,57 EUR).

Experten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis im Jahr 2022 -0,654 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Die Aurora Cannabis Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

