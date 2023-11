Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag verlustreich

Blick auf Aurora Cannabis-Kurs

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Aurora Cannabis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 0,465 USD ab.

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 0,465 USD ab. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 0,464 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,465 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.220 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 1,475 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aurora Cannabis-Aktie mit einem Kursplus von 217,136 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 0,410 USD. Mit Abgaben von 11,847 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Aurora Cannabis am 14.06.2023. Aurora Cannabis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 49,26 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,26 CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aktie ausweisen dürften.

