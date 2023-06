Ausblick: American Outdoor Brands öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

American Outdoor Brands wird am 28.06.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen