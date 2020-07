Ausblick: Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank Of Marin Bancorp äußert sich am 20.07.2020 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2020 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,412 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank Of Marin Bancorp nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 26,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 26,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 2,48 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 111,0 Millionen USD, gegenüber 104,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net