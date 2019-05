Ausblick: Bharat Dynamics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aktien in diesem Artikel

Bharat Dynamics lässt sich am 30.05.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bharat Dynamics die Bilanz zum am 31.03.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 18,17 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,40 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 19,38 Prozent auf 16,30 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 34,45 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 35,10 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 38,22 Milliarden INR, gegenüber 44,24 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

