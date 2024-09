Ausblick: Bioceres legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Bioceres lässt sich am 10.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bioceres die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,234 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bioceres noch -0,030 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Bioceres 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 134,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 27,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bioceres 105,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 USD, gegenüber 0,300 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 474,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 419,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net