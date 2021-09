Ausblick: Clas Ohlson A B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Clas Ohlson A B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,54 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clas Ohlson A B 1,84 SEK je Aktie eingenommen.

Clas Ohlson A B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,51 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,65 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,58 Milliarden SEK, gegenüber 8,28 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net