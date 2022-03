Ausblick: Crawford C A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Crawford C A wird am 14.03.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,98 Prozent auf 270,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 257,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,837 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD, gegenüber 982,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net