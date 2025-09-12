DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.657 -0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Die Welt der Diamanten: Was ihren Wert und ihre Seltenheit bestimmt Die Welt der Diamanten: Was ihren Wert und ihre Seltenheit bestimmt
Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie Hohes Cashpolster: So funktioniert Warren Buffetts Aktienrückkauf-Strategie
Ausblick: Dave Busters Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

14.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dave & Buster's Entertainment Inc
19,50 EUR 0,60 EUR 3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dave Busters Entertainment lädt am 15.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass Dave Busters Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 562,8 Millionen USD gegenüber 557,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,17 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

