Ausblick: FB Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FB Financial präsentiert am 17.10.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,798 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 146,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 140,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,03 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,78 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 552,9 Millionen USD, gegenüber 565,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net