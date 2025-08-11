Ausblick: freee K K Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

freee K K Registered stellt am 13.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,064 JPY aus. Im letzten Jahr hatte freee K K Registered einen Verlust von -25,920 JPY je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 27,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,01 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei freee K K Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,92 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,58 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -174,430 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 32,82 Milliarden JPY, gegenüber 25,43 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

