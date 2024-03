Ausblick: HealWELL AI A präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

HealWELL AI A präsentiert in der am 28.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,86 Prozent verringert. Damals waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HealWELL AI A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 78,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,420 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 11,1 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 53,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net