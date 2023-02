Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel

Hyster-Yale Materials Handling A stellt am 27.02.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,225 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -6,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 892,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -5,060 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -10,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,46 Milliarden USD, gegenüber 3,08 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

