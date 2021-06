Ausblick: Indian Railway Catering And Tourism vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Indian Railway Catering And Tourism gibt am 29.06.2021 die Zahlen für das am 31.03.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 8,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 9,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,27 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 44,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,98 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 32,95 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,62 Milliarden INR, gegenüber 22,76 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net