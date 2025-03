Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Heute im Fokus

Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber gescheitert. Allianz und Ageas erwägen wohl Gebote für Esure. Ukraine laut Selenskyj bereit zu umfassendem Waffenstillstand - US-Militärhilfe läuft wieder an. Verkauf von Vamed-Teilen an STRABAG und PORR dauert länger.