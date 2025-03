Ausblick: Mercer Park Brand Acquisition stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel

Mercer Park Brand Acquisition lässt sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mercer Park Brand Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mercer Park Brand Acquisition im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,105 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,710 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Mercer Park Brand Acquisition nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 50,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,352 USD im Vergleich zu -1,840 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 199,1 Millionen USD, gegenüber 217,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net