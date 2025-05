Ausblick: Metropolis Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen. Mexiko klagt gegen Google wegen 'Golf von Amerika'. Ukraine-Krieg: Europäer fordern Waffenruhe - Selenskyj will sich mit Putin in der Türkei treffen.