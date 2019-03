Ausblick: New Look Vision Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

New Look Vision Group A lädt am 19.03.2019 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2018 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,290 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll New Look Vision Group A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 71,2 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte New Look Vision Group A 67,5 Millionen CAD umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,42 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,27 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 294,0 Millionen CAD, gegenüber 229,2 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net