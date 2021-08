Ausblick: REX American Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

REX American Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.09.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,940 USD je Aktie gegenüber -0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

REX American Resources soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 390,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 6,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 721,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 372,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net