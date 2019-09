Ausblick: The Lovesac Company Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

The Lovesac Company Registered veröffentlicht am 11.09.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2019 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,508 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 44,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 47,9 Millionen USD gegenüber 33,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,702 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 239,6 Millionen USD, gegenüber 165,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

