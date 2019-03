Ausblick: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology wird am 29.03.2019 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2018 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,038 HKD gegenüber 0,012 HKD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 20,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,54 Milliarden HKD. Dementsprechend geht der Experte bei Zoomlion Heavy Industry Science and Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,87 Milliarden HKD aus.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,243 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,225 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 32,41 Milliarden HKD, gegenüber 25,71 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net