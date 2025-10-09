DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.355 +0,1%Top 10 Crypto17,29 +1,3%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.872 -1,2%Euro1,1645 +0,1%Öl65,93 -0,2%Gold4.038 ±-0,0%
Australien begrüßt Gaza-Deal: 'dringend notwendiger Schritt'

09.10.25 06:28 Uhr

CANBERRA (dpa-AFX) - Der australische Premierminister Anthony Albanese hat die Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen begrüßt. Ausdrücklich dankte Albanese in einer Mitteilung US-Präsident Donald Trump für dessen diplomatische Bemühungen und fügte hinzu: "Wir erkennen die wichtige Rolle Ägyptens, Katars und der Türkei bei der Umsetzung dieser Vereinbarung an." Die Länder waren als Unterhändler beteiligt.

Forderung nach Zweistaatenlösung

Gleichzeitig rief Albanese alle Parteien dazu auf, die Bedingungen des Plans zu respektieren. "Nach mehr als zwei Jahren des Konflikts, der Gefangenschaft von Geiseln und einem verheerenden Verlust an zivilen Leben ist dies ein dringend notwendiger Schritt in Richtung Frieden", erklärte der Regierungschef.

Australien unterstütze nachdrücklich die im Plan festgelegte Verpflichtung, der Hamas jegliche Rolle in der künftigen Verwaltung des Gazastreifens zu verwehren. "Gemeinsam mit unseren Partnern wird Australien weiterhin alles tun, um zu einer gerechten und dauerhaften Zweistaatenlösung beizutragen", schrieb Albanese. Australien hatte erst vor wenigen Wochen einen Staat Palästina formell anerkannt.

Neuseeland drängt auf vollständige Lösung

Auch die Regierung in Neuseeland sprach von einem "positiven ersten Schritt". Außenminister Winston Peters teilte mit: "Wir haben uns seit Langem für die Freilassung aller Geiseln und für eine Waffenruhe eingesetzt, damit das immense Leid endlich endet." Die Parteien müssten nun ihre Zusagen einlösen: "Die Hamas muss alle Geiseln freilassen, und Israel muss seine Truppen bis zur vereinbarten Linie zurückziehen." Gleichzeitig forderte Peters Israel und die Hamas auf, weiter auf eine vollständige Friedenslösung hinzuarbeiten./cfn/DP/zb