DAX auf Tuchfühlung mit Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz, Gerresheimer, Nordex im Fokus
Aktien von Toyota und Daimler Truck: Gemeinschaftsunternehmen für Lkw-Geschäft in Japan Aktien von Toyota und Daimler Truck: Gemeinschaftsunternehmen für Lkw-Geschäft in Japan
Auf Tuchfühlung mit Allzeithoch: DAX dürfte den Donnerstagshandel etwas fester mit neuem Rekord starten

09.10.25 08:17 Uhr
Der DAX dürfte am Donnerstag etwas höher in den Handel starten und damit sein im Juli markiertes Rekordhoch toppen.

DAX 40
24.597,1 PKT 211,4 PKT 0,87%
Nachdem der DAX am Vortag im späten Verlauf Gewinne einfahren und dabei sogar über die 24.600-Punkte-Marke steigen konnte, ging er mit einem neuen Rekordschluss in den Feierabend. Am Donnerstag wird der Leitindex zur Eröffnung bereits etwas darüber erwartet - ein neues Allzeithoch könnte anstehen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte wurde am gestrigen Mittwoch erzielt und lag bei 24.597,13 Punkten.

Unterstützung durch Fed-Protokoll & Co.

Laut Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets könnte ein nachhaltiger Ausbruch über die bisherige Bestmarke weiteres Aufwärtspotenzial bis über 25.400 Punkte eröffnen. Unterstützung erhält der Markt derzeit durch die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA, wie aus dem am Vortag veröffentlichen Fed-Protokoll hervorging, eine mögliche Lösung der politischen Krise in Frankreich sowie die anhaltende Stärke des US-Technologiesektors.

Bilanzsaison steht bevor

Vor dem Beginn der neuen Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust kürzlich.

Bereits zum Start in den Oktober waren in der vergangenen Woche Hoffnungen auf eine beginnende Jahresendrally aufgekeimt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

