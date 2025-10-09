DAX24.625 +0,1%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,51 +0,7%Gold4.039 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Ottobock BCK222 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merz blickt optimistisch auf jüngste Entwicklungen in Nahost

09.10.25 10:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich angesichts des Durchbruchs bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs zuversichtlich gezeigt - zugleich warnte er aber auch vor einer voreiligen Bewertung. "Also die Hoffnungen, auch was Israel betrifft und den Gazastreifen betrifft, haben hier in der letzten Nacht noch einmal zugenommen, aber noch ist das nicht wirklich abgeschlossen", sagte der CDU-Chef vor Journalisten in Berlin.

Wer­bung

"Die Entwicklung in Israel macht uns Mut. Hier gibt es offensichtlich eine große Chance, in den nächsten Stunden schon zu einer Übereinkunft mit der Hamas zu kommen", betonte Merz. Es gebe die Chance, dass noch in dieser Woche die verbliebenen israelischen Geiseln von der Terrororganisation Hamas freigelassen würden und es dann auch zu einem Rückzug der israelischen Armee im Gazastreifen kommt. "Insofern beobachten wir die Situation natürlich sehr genau und bleiben zuversichtlich, dass es, wie gesagt, noch in dieser Woche zu einer Lösung dort kommt."

US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Stunden einen Durchbruch bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Ägypten bekanntgegeben. Demnach sollen alle im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln bald freigelassen werden. Zudem werde Israel in der ersten Phase des US-Friedensplans seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. Die Hamas bestätigte die Einigung./had/DP/zb